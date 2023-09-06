Ardahan'da "Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" başladı

Kent ekonomisinde önemli yere sahip olup kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla organize edilen çalıştay, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde başladı.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'ın ekonomisinin kalkınması ve büyümesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bölgede kaz yetiştiriciliği için bu çalışmaların önemli olduğunu belirten Çiçek, "Gelecekte bizim iki sınır kapımız daha bir önem kazanacak. Ticari anlamda çok daha önemli hale gelecek. Biz de bu hareketliliğin bölgemize olumlu katkısı olması için çalışacağız. Hedefimiz, hayvancılığı çok daha nitelikli ve konvansiyonel hale getirmek." dedi.

Vali Çiçek, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra kazcılığa yönelik alternatif çalışmalar çok önem arz ediyor. Bu çalıştayın inşallah bölgemizin kaz ekonomisine önemli katkısı olacak." diye konuştu.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de çalıştayın kaz sektörü için önemine işaret ederek üniversite olarak bu tür çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

- "Kaz, son yıllarda katma değeri artan ürün haline gelmiştir"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ise dünyada kaz ürünlerinin yoğun talep gördüğünü belirtti.

Sektörün kent için önemini vurgulayan Demirci, "Dünyada kaz ve kaz ürünlerine yönelik ilginin artması, kaz üretimiyle ilgili çabaların da artmasına neden olmuştur. Kaz son yıllarda katma değeri artan ürün haline gelmiştir. Besleyiciliğin yüksek sağlıklı protein kaynağı olması, kaz üretiminin artışlarına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de 135 bin kaz varlığıyla Ardahan'ın Türkiye'deki kazların yüzde 10'unu barındırdığını kaydetti.

"Yumurta Oyma Sanatı Sergisi" ve "Kaz Fotoğraf Sergisi"nin ziyaret edildiği çalıştayda düzenlenen "Kaz Güzellik Yarışması"nda dereceye giren yetiştiricilere para ve yem desteği verildi.

Çalıştay, ilçe ve çevre illerin yanı sıra Gürcistan'a yapılacak ziyaretin ardından 8 Eylül Cuma günü sona erecek.