Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da "Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" başladı

        Ardahan'da "6. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da "Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kent ekonomisinde önemli yere sahip olup kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla organize edilen çalıştay, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde başladı.

        Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'ın ekonomisinin kalkınması ve büyümesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Bölgede kaz yetiştiriciliği için bu çalışmaların önemli olduğunu belirten Çiçek, "Gelecekte bizim iki sınır kapımız daha bir önem kazanacak. Ticari anlamda çok daha önemli hale gelecek. Biz de bu hareketliliğin bölgemize olumlu katkısı olması için çalışacağız. Hedefimiz, hayvancılığı çok daha nitelikli ve konvansiyonel hale getirmek." dedi.

        Vali Çiçek, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra kazcılığa yönelik alternatif çalışmalar çok önem arz ediyor. Bu çalıştayın inşallah bölgemizin kaz ekonomisine önemli katkısı olacak." diye konuştu.

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de çalıştayın kaz sektörü için önemine işaret ederek üniversite olarak bu tür çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

        - "Kaz, son yıllarda katma değeri artan ürün haline gelmiştir"

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ise dünyada kaz ürünlerinin yoğun talep gördüğünü belirtti.

        Sektörün kent için önemini vurgulayan Demirci, "Dünyada kaz ve kaz ürünlerine yönelik ilginin artması, kaz üretimiyle ilgili çabaların da artmasına neden olmuştur. Kaz son yıllarda katma değeri artan ürün haline gelmiştir. Besleyiciliğin yüksek sağlıklı protein kaynağı olması, kaz üretiminin artışlarına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de 135 bin kaz varlığıyla Ardahan'ın Türkiye'deki kazların yüzde 10'unu barındırdığını kaydetti.

        "Yumurta Oyma Sanatı Sergisi" ve "Kaz Fotoğraf Sergisi"nin ziyaret edildiği çalıştayda düzenlenen "Kaz Güzellik Yarışması"nda dereceye giren yetiştiricilere para ve yem desteği verildi.

        Çalıştay, ilçe ve çevre illerin yanı sıra Gürcistan'a yapılacak ziyaretin ardından 8 Eylül Cuma günü sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Orta Vadeli Plan açıklandı
        Orta Vadeli Plan açıklandı
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Ardahan'da TMO hububat alımına başladı
        Ardahan'da TMO hububat alımına başladı
        Ardahan'da üreticilere yayık ve otomatik krema makinesi dağıtıldı
        Ardahan'da üreticilere yayık ve otomatik krema makinesi dağıtıldı
        Ardahan'da "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı
        Ardahan'da "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan´da rahvan at yarışları yapıldı
        Ardahan´da rahvan at yarışları yapıldı
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda konuştu: