Ardahan Belediye Başkanı Demir ile ARÜ Rektörü Biber etkinlikte türkü söyledi
Ardahan'da, "6. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği"nde Ardahan Beldeye Başkanı Faruk Demir ile Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber türkü seslendirdi.
Kura Nehri kıyısında belediyeye ait Salih Aktürk Sosyal Tesislerinde, kent ekonomisinde önemli yere sahip kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.
Ardahan Üniversitesi Müzik Grubunun sahne aldığı programda, Belediye Başkanı Demir, bazı parçaların yanında Azerice "Karabağ" türküsünü seslendirdi.
ARÜ Rektörü Prof. Dr. Biber de grupla birlikte "Hani yaylam hani senin ezelin" türküsünü söyledi.
Demir ve Biber'in seslendirdikleri türküler davetlilerce alkış aldı.
Programa, Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ile davetliler katıldı.