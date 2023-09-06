Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Belediye Başkanı Demir ile ARÜ Rektörü Biber etkinlikte türkü söyledi

        Ardahan'da, "6. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği"nde Ardahan Beldeye Başkanı Faruk Demir ile Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber türkü seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:33 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Belediye Başkanı Demir ile ARÜ Rektörü Biber etkinlikte türkü söyledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kura Nehri kıyısında belediyeye ait Salih Aktürk Sosyal Tesislerinde, kent ekonomisinde önemli yere sahip kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Ardahan Üniversitesi Müzik Grubunun sahne aldığı programda, Belediye Başkanı Demir, bazı parçaların yanında Azerice "Karabağ" türküsünü seslendirdi.

        ARÜ Rektörü Prof. Dr. Biber de grupla birlikte "Hani yaylam hani senin ezelin" türküsünü söyledi.

        Demir ve Biber'in seslendirdikleri türküler davetlilerce alkış aldı.

        Programa, Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ile davetliler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Ardahan'da "Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" ba...
        Ardahan'da "Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" ba...
        Ardahan'da TMO hububat alımına başladı
        Ardahan'da TMO hububat alımına başladı
        Ardahan'da üreticilere yayık ve otomatik krema makinesi dağıtıldı
        Ardahan'da üreticilere yayık ve otomatik krema makinesi dağıtıldı
        Ardahan'da "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı
        Ardahan'da "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan´da rahvan at yarışları yapıldı
        Ardahan´da rahvan at yarışları yapıldı