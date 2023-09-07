Kura Nehri'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

Belediyenin kent turizmine kazandırmak için Ardahan Kalesi'ni gören nehir bölgesine kurulan "set" ile su bisikleti sürülecek seviyeye yükseltildi.

Ardahan Kalesi, tarihi asma köprüsü, millet bahçesi ile birleşen tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu Kura Nehri'ne hibe desteğiyle 3 deniz bisikleti kazandırıldı, kıyı kesimde ise bisiklet yolu kuruldu. Çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla turistlerin bölgeye ilgi göstermesi bekleniyor.

Tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu noktaya Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle 10 bungalov ev, restoran, kameriyeler ve çocuk parkı çalışması başlatılmıştı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, Kura Nehri'ni renklendirdiklerini ve cazibe merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

Nehrin Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçerek çevresini canlandırdığını ifade eden Demir, "Doğa ve coğrafya her bölgeye uygun olanaklar vermiş. İnsan da onu değerlendirmek ve günün koşullarına göre düzenlemek zorundadır. Onun için burada Kura Nehri olduğu için Ardahan Kalesi yapılmıştır. Bize düşen tarihin bize yüklediği sorumluluğu Ardahan'a yakışır şekilde spor ve turizme yönelik değerlendirmektir. Onları çağın koşullarıyla hizmete açmaktır." dedi.

Demir, Kura Nehri kıyısına bungalov evlerden kurulan "butik tatil köyü" ile asma köprünün de nehir çevresini hareketlendirdiğini anlattı.

- "Kura'yı bir yaşam vadisine çevirdik"

Kura Nehri'nin önemini vurgulayan Demir, "Bugün burayı bir yaşam vadisine çevirdik. Amacımız burayı bir deniz havasına sokmak. Ardahan'ı denizin kenarına götüremeyeceğimize göre biz de 'Ardahan'a deniz getiririz' dedik. Çok şükür bunu da görmüş olduk. Çocuklarımızın da yararlanacağı çeşitli tekne ve kanolar getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bölgeye gelen ziyaretçilerden Gamze Yıldız ise Kura Nehri'nde ilk kez deniz bisikleti sürmenin keyfini yaşadığını belirterek, "Bizim için güzel bir aktivite oldu. Biz Ardahanlılar için farklı bir ambiyans oldu. Eğleniyoruz. Eğlenceli geçiyor. Artık hafta sonu için bir aktivitemiz var." dedi.

Nevin Dündar da hizmetlerle kentin etkinlik alanının artırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.