Kura Nehri kıyısına Doğu Ekspresi'nin resmi çizildi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'nin resmi ile dikkati çekmek istediklerini ve Ardahan'ın tren güzergahına eklenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Söz konusu trenin, Kars'tan sonra Ardahan'a varmasıyla bölgede turizmde ciddi bir artış yaşanacağına inandığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu resmi çizmemizdeki amacımız, trenin Ardahan'a gelmesidir. Doğu Ekspresi ile Ardahan'daki göçün duracağına inanıyoruz. Çünkü ulaşım son derece önemli. Artık turizmde hak ettiğimiz noktada olmak istiyoruz. Onun için Doğu Ekspresi, bizim olmazsa olmazımız olmalıdır."