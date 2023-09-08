Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Çıldır Gölü'ne 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı

        Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'ne doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çıldır Gölü'ne 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da yetiştirilen anaç balıklardan elde edilen yavrular, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tankerle Akçakale köyü bölgesine getirildi.

        150 bin balık yavrusu, daha sonra göle bırakıldı.

        Vali Hayrettin Çiçek, Çıldır Gölü'nün bölge için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Balıklarımız Çıldır Gölü için hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

        Balıkçı Yüksek Kılıç da çalışmanın bölgedeki balık popülasyonunu artıracağını ifade ederek, Vali Çiçek'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz
        MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz
        Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
        Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir

        Benzer Haberler

        Kura Nehri kıyısına Doğu Ekspresi'nin resmi çizildi
        Kura Nehri kıyısına Doğu Ekspresi'nin resmi çizildi
        Kura Nehri'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor
        Kura Nehri'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor
        Ardahan Belediye Başkanı Demir ile ARÜ Rektörü Biber etkinlikte türkü söyle...
        Ardahan Belediye Başkanı Demir ile ARÜ Rektörü Biber etkinlikte türkü söyle...
        Ardahan'da "Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" ba...
        Ardahan'da "Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" ba...
        Ardahan'da TMO hububat alımına başladı
        Ardahan'da TMO hububat alımına başladı
        Ardahan'da üreticilere yayık ve otomatik krema makinesi dağıtıldı
        Ardahan'da üreticilere yayık ve otomatik krema makinesi dağıtıldı