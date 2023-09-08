Çıldır Gölü'ne 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'ne doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu salındı.

Elazığ'da yetiştirilen anaç balıklardan elde edilen yavrular, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tankerle Akçakale köyü bölgesine getirildi.

150 bin balık yavrusu, daha sonra göle bırakıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, Çıldır Gölü'nün bölge için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Balıklarımız Çıldır Gölü için hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Balıkçı Yüksek Kılıç da çalışmanın bölgedeki balık popülasyonunu artıracağını ifade ederek, Vali Çiçek'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.