Yumurta kabuğu oyma sanatçısı Hamit Hayran, Ardahanlı çocuklarla buluştu

Hayran, kent merkezindeki Dr. Arzu Kılıç Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde kurduğu stantta çocuklarla buluştu.

Çocuklara sanatını gösterip uygulama yaptıran Hayran, sanatını Ardahan'da icra etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Sanatına Ardahan'da yoğun ilgi olduğunu ifade eden Hayran, "Üç gündür Ardahan'dayız. Bu çalışmayı görenler ilgiyle izliyor. Bugün de burada çocuklar için çalışma yapalım istedik. Çocuklarla birlikte yumurta kabuğunda delik açıyoruz. Çocuklar çok ilgili. Bize bu ortamı oluşturan ATSO Başkanı Çetin Demirci bey ve herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.