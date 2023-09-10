Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da sis ulaşımı aksatıyor

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da sis ulaşımı aksatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla kentin özellikle yüksek noktalarında sabaha doğru sis oluştu.

        Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde sis, yer yer görüş mesafesini düşürdü.

        Sürücülerden Erkin Keskin, AA muhabirine, Bursa'dan geldiğini belirterek, "Hem kışı hem de yazı aynı anda yaşadık. Bu bölgeyi bilmeyenlerin Ardahan-Artvin arasındaki yolda dikkatli olmaları lazım. Çünkü bir anda güneşten çıkıp sisin içine girebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        G20'de yoğun diplomasi trafiği
        G20'de yoğun diplomasi trafiği
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

        Benzer Haberler

        Ardahan'da sis etkili oldu
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Yumurta kabuğu oyma sanatçısı Hamit Hayran, Ardahanlı çocuklarla buluştu
        Yumurta kabuğu oyma sanatçısı Hamit Hayran, Ardahanlı çocuklarla buluştu
        Çıldır Gölü'ne 150 bin yavru sazan bırakıldı
        Çıldır Gölü'ne 150 bin yavru sazan bırakıldı
        Çıldır Gölü'ne 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı
        Çıldır Gölü'ne 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı
        Kura Nehri kıyısına Doğu Ekspresi'nin resmi çizildi
        Kura Nehri kıyısına Doğu Ekspresi'nin resmi çizildi
        Kura Nehri'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor
        Kura Nehri'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor