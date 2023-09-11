Ardahan'da 138 bin 650 kök Hint keneviri imha edildi Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 138 bin 650 kök Hint keneviri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Çalışmalar neticesinde "uzaktan algılama ve görüntü analiz" sistemiyle Çıldır ilçesine bağlı Kayabeyi ve Kurtkale köyleri bölgesinde kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde, 138 bin 650 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.