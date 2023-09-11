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        Ardahan Valisi Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı:

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile polis ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimlerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:30
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        Ardahan Valisi Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı:
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        Vali Çiçek, 23 Şubat İlkokulu önündeki denetimde gazetecilere, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

        Yaz döneminde kendilerini eksik hissettiklerini, çocukların varlığıyla hayatın daha da güzelleştiğini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bu dönemde çocuklarımızın huzurlu, mutlu ve güvenli bir şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmeleri bizim için olmazsa olmaz bir husus. Tüm hazırlıklarımız Ardahan için tamam. Servislerimizde bulunması gereken zorunlu şartları kolluk kuvvetleri denetlediler. Bu denetimler sadece okulun başladığı dönem içerisinde değil, eğitim öğretim döneminin tamamı içerisinde söz konusu olacak. Gereken bütün denetimler sıklıkla devam edecek."

        Sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen Çiçek, "Evlatlarımızı, çok önemli emanetleri, can taşıyorlar. O duyarlılıkla hareket etmelerini kendilerinden istirham ediyorum. Malum kış memleketi, özellikle lastik durumu ve araçların muayenesi hususlarında kendilerinde çok üstün gayret ve hassasiyet rica ediyoruz. Kazasız belasız bir dönem temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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