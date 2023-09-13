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        Ardahan'da eğitim öğretim dönemi açılış etkinliği düzenlendi

        Ardahan'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:08
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        Ardahan'da eğitim öğretim dönemi açılış etkinliği düzenlendi
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        Merkez 23 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sundu.

        Programda, üst sınıf öğrencileri birinci sınıfa yeni başlayan öğrencileri çiçeklerle karşılayarak "hoş geldiniz" dedi.

        Vali Hayrettin Çiftçi, programda, yeni eğitim öğretim yılının "hayırlı" olması temennisinde bulundu.

        Ardahan'ın akademik başarıda hiç iyi bir noktada olmadığını dile getiren Çiçek, "Bu haftada çok daha sempatik cümleler kurmak isterdim ama böylesine olumsuz tablo ile karşı karşıya iken olumlu cümleler kurmak bizlere yakışmaz. Son beş il ile yarışıyoruz. Hiç iyi bir durum değil. Hele hele öğrendiğimiz kadarıyla bundan 30 sene öncesi Ardahan ilk onlarda iken bu noktaya gelmesi üzüntü verici. Bunda hepimizin kabahati vardır. İnşallah el birliği ile bunları düzelteceğiz. Daha iyi bir noktaya getirmek için üstün gayret sarf edeceğiz. Ben bunu talimat olarak da ifade edeyim, her bir köy okulunda mutlaka elimiz olacak. Köy okullarında okuma yazma problemi olan çocuklar görüyoruz. Bunlar varken eğitimde başarıdan bahsedemeyiz." dedi.

        Ardahan'da öğretmen başına ortalama 11 öğrenci düştüğüne işaret eden Çiçek, "Bu bir fırsat aslında. Velileri eğitimin içine çekmenin yollarını arayacağız. Duyarlı bir veli iklimi oluşturmadığımız sürece başarı elde etmemiz mümkün değil. Birçok sorumuz var ama bizim ilimizin en büyük problemi eğitim. Enerjimin yettiği kadar eğitim camiasına destek olacağım. Son sıralarda olmak Ardahan'ımızın kaderi olmamalı." ifadelerini kullandı.

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