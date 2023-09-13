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        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara, içki ve makaron ele geçirildi

        Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara, içki ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 21:29 Güncelleme: 13.09.2023 - 21:42
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        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara, içki ve makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçakçılığı önlemek için çalışma yaptı.

        Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik operasyonda, 73 paket gümrük kaçağı sigara, 20 şişe içki ile 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Olaya ilişkin şüpheli A.K. gözaltına alındı.

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