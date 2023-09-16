Ardahan'da gümrük kaçağı elektronik sigaralar ele geçirildi
Ardahan'da bir kişinin el poşetinde gümrük kaçağı 26 elektronik sigara ele geçirildi.
Ardahan'da bir kişinin el poşetinde gümrük kaçağı 26 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Kaptanpaşa Mahallesinde şüphelendiği bir kişinin elindeki poşetin içine baktı.
Aramada, poşet içinde gümrük kaçağı 26 elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheli B.K, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında gözaltına alındı.