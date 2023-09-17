Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

        Ardahan'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 23:20 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilde kaçakçılığı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 397 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 şişe içki ele geçirildi.

        Şüpheliler G.U. ile K.U. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen

        Benzer Haberler

        Ardahan'da gümrük kaçağı elektronik sigaralar ele geçirildi
        Ardahan'da gümrük kaçağı elektronik sigaralar ele geçirildi
        Ardahan'da 330 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanıyor
        Ardahan'da 330 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanıyor
        TBB Başkanı Sağkan Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti
        TBB Başkanı Sağkan Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti
        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara, içki ve makaron ele geçirildi
        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara, içki ve makaron ele geçirildi
        Ardahan'da eğitim öğretim dönemi açılış etkinliği düzenlendi
        Ardahan'da eğitim öğretim dönemi açılış etkinliği düzenlendi
        Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD ekipleri kurtardı
        Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD ekipleri kurtardı