Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Ardahan'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.
Giriş: 17.09.2023 - 23:20 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:30
Ardahan'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilde kaçakçılığı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 397 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheliler G.U. ile K.U. gözaltına alındı.