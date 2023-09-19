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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı, sis ve buzlanma meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:59
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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu
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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı, sis ve buzlanma meydana geldi.

        Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye indi.

        Soğuk hava nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı, su birikintilerinde buz tabakası oluştu.

        Park halindeki araçların camları da buzla kaplandı.

        Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgelerinde yoğun sis oluştu.

        Sis ve kırağı güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.

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