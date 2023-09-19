Ardahan'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezinde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 1510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Şüpheliler E.G, H.G, B.G. ve O.G. gözaltına alındı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.