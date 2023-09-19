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        Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

        Ardahan Valiliği, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:01 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:15
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        Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu
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        Ardahan Valiliği, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi.

        Kura Nehri kıyısındaki bir tesiste düzenlenen etkinliğe, Vali Hayrettin Çiçek, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

        Gazi ve şehit yakınlarıyla tek tek ilgilenip sohbet eden Çiçek, şehit aileleri ve gazilerle olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Ardahan'da ilk kez gaziler gününde bulunduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Daha önce görev yaptığım yerlerdeki gibi sizleri daha yakından tanıma fırsatımız olacak. Gaziler Günü dolayısıyla davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sadece böyle günlerde değil her zaman birlikte olacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, gazilerimize sağlık, afiyet, esenlik diliyorum. Güzel Ardahan'ımızda sizlerle diyaloğumuzu sıcak tutacağız."

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