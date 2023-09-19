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        Ardahan'da çaldıkları büyükbaş hayvanları Iğdır'da satan 3 kişi tutuklandı

        Ardahan'da çaldıkları büyükbaş hayvanları Iğdır'da satan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 23:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 23:44
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        Ardahan'da çaldıkları büyükbaş hayvanları Iğdır'da satan 3 kişi tutuklandı
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        Ardahan'da çaldıkları büyükbaş hayvanları Iğdır'da satan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Lehimli köyünde çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Hayvanların C.A, M.A ve S.T tarafından çalınarak Iğdır'daki hayvan pazarında satıldığını belirleyen ekipler, buldukları hayvanları sahiplerine teslim etti.

        Adreslerine düzenlenen operasyonda hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan C.A, M.A ve S.T, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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