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        Ardahan Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

        Ardahan'da, üzerinde uyuşturucu madde ve fişek bulunan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 23:20 Güncelleme: 23.09.2023 - 23:38
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        Ardahan Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
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        Ardahan'da, üzerinde uyuşturucu madde ve fişek bulunan kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine bir kişinin üzerini aradı.

        Şüphelinin üzerinde bir miktar esrar, sentetik kannabinoid ham maddesi, 64 tüfek fişeği ile 50 kuru sıkı fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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