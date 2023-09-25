Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda aranan 4 zanlı yakalandı
Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranan 4 şüpheli yakalandı.
Giriş: 25.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:32
Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranan 4 şüpheli yakalandı.
Farklı suçlardan aranan 4 zanlı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak istedi.
İşlemler esnasında görevli polisler, şüphelilerin farklı suçlardan arandığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.