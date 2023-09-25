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        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda aranan 4 zanlı yakalandı

        Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:32
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        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda aranan 4 zanlı yakalandı
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        Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Farklı suçlardan aranan 4 zanlı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak istedi.

        İşlemler esnasında görevli polisler, şüphelilerin farklı suçlardan arandığını belirledi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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