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        Ardahan'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi

        Ardahan'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:10
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        Ardahan'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi
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        Ardahan'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin huzur için farklı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Sabit ve hareketli asayiş denetimlerinde 1617 kişi ile 268 araç sorgulandı, 16 işyeri kontrol edildi.

        Arandıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'sinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

        Denetimlerde, 2 iş yerine yönelik kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

        Kabahatler Kanununa muhalefetten 2 kişiye, 1234 lira para cezası kesildi.

        Trafik uygulamalarında ise sorgulanan 2100 aracın 84'üne 122 bin 126 lira para cezası uygulandı.

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