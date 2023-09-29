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        Ardahan'da yiyecek aramak için eve giren tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Ardahan'da eve girip odalarda gezerek yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:44 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:44
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        Ardahan'da yiyecek aramak için eve giren tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Ardahan'da eve girip odalarda gezerek yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Merkeze bağlı Çağlayık köyünde oturan İrfan Nuh'a ait müstakil eve tilki girdi.

        Bir süre evin içinde dolaşıp yiyecek arayan tilki, ev sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Eve misafirliğe gelen köyün muhtarı Necip Nuh, AA muhabirine, sohbet sırasında kapıdan eve giren tilkinin kendilerini şaşırttığını söyledi.

        Tilkiyi gördüklerinde cep telefonu kamerasıyla kaydettiklerini belirten Nuh, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık, korkmadan evde dolaştı. Yiyecek verdik ve gitti." dedi.

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