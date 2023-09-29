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        Emniyet Genel Müdürlüğünden Ardahan'daki gümrük kapılarında inceleme

        Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fahri Bulut, Ardahan'da gümrük kapılarındaki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:40 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:00
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        Emniyet Genel Müdürlüğünden Ardahan'daki gümrük kapılarında inceleme
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        Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fahri Bulut, Ardahan'da gümrük kapılarındaki çalışmaları inceledi.

        Bulut, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ve Türkgözü Gümrük Kapısı'na geldi.

        Bulut ve Şener, gümrük kapılarında ilgililerden bilgi aldı, güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi.

        Her iki kapıda düzensiz göçmen kaçakçılığına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Bulut, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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