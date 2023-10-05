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        Ardahan'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:17 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:22
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        Ardahan'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent merkezinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir esnafın işletmesinde sağlığa zararlı olduğu belirlenen 47 ürüne el konuldu.

        Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de 1 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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