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        Ardahan'da "Aşıklık Geleneği ve Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni" yapıldı

        Ardahan'da aşıklık geleneğinin yaşatılmasını sağlamak amacıyla "Aşıklık Geleneği ve Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:47 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:58
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        Ardahan'da "Aşıklık Geleneği ve Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni" yapıldı
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        Ardahan'da aşıklık geleneğinin yaşatılmasını sağlamak amacıyla "Aşıklık Geleneği ve Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni" düzenlendi.

        Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, aşıklık kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Aşıklık kültürünün ilgi duyan herkese ulaştırılması gerektiğini belirten Çiçek, şöyle konuştu:

        "Aynı zamanda ilimizin turizmine entegre etmek için tüm kurumlarla ortak çalışma yürütülmesi gereklidir. Çünkü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde özellikle aşıklık kültürünü görmek ve yaşamak isteyenler seyahatlerini bu şekilde planlıyorlar. Ardahan için bu konu önemli, bizler de bunun için çalışacağız."

        ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de Ardahan’ın halk edebiyatı ve aşıklık geleneğinin merkezi olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda üniversitemiz tarafından 3 yıl üst üste 80'den fazla yazar, şair ve ozanın katılım sağladığı 'Kafkaslar'dan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri' etkinlikleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        Programa, akademisyenler, şairler, yazarlar, edebiyatçılar ve öğrenciler katıldı.

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