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        Ardahan'da sis ve buzlanma oluştu, Kars'ın yükseklerine kar yağdı

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis ve buzlanma meydana geldi, Kars'ın yükseklerine ise kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:42
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        Ardahan'da sis ve buzlanma oluştu, Kars'ın yükseklerine kar yağdı
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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis ve buzlanma meydana geldi, Kars'ın yükseklerine ise kar yağdı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Ardahan'da bitkiler kırağı tuttu.

        Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, Kura Nehri ile Ardahan Köprüsü bölgelerinde yoğun sis oluştu.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise yüksek kesimlere kar yağdı.

        Yağışla Allahuekber ve Soğanlı dağları beyaza büründü.

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