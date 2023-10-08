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        Ardahan'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        Ardahan'da sivil toplum kuruluşları üyeleri, Filistinlilere destek amacıyla Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 22:32 Güncelleme: 08.10.2023 - 22:32
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        Ardahan'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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        Ardahan'da sivil toplum kuruluşları üyeleri, Filistinlilere destek amacıyla Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Filistin'e destek için yatsı namazında kentteki Merkez Camisinde buluşan STK temsilcileri, burada Kur'an-ı Kerim okuyup ellerini semaya açarak dua etti.

        İl Müftü Vekili Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada, zulme rağmen bütün insanlığın suskun olduğunu belirterek, "Mazlumun zalimden hakkını aldığı günü dünya gözüyle görmeyi nasip eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

        Demir, "O mahzun çocukların göz yaşıyla boğulsun bütün zalimler Allah'ım. Mescid-i Aksa'nın imamı Müslümanları ve bütün insanlığı yardıma çağırıyorken ne yazık ki bütün insanlık suskun. Aksa'ya yardım et Allah'ım. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden muhafaza eyle Allah'ım. Bütün Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bu gece hürmetine mazlumlara kurtuluş nasip eyle." diye konuştu.

        İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şubesi Başkanı Osman Erdem de Filistin'in en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması dileğinde bulundu.

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