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        Ardahan'daki gümrük kapılarında, aranan 11 şüpheli yakalandı

        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:11
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        Ardahan'daki gümrük kapılarında, aranan 11 şüpheli yakalandı
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        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük kapılarındaki güvenliğe ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

        Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 10 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

        Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve hakkında arama kararı bulunan Rus uyruklu A.R. de Türkgözü Gümrük Kapısı'nda işlem yaparken yakalandı.

        Şüphelilerin Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.

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