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        Kars ve Ardahan'da bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu

        Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:40
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        Kars ve Ardahan'da bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu
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        Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Ardahan'da bitkiler kırağı tuttu.

        Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, su birikintilerinin yüzeyinde ise buz tabakası oluştu.

        Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de araç camları buzla kaplandı, bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu.

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