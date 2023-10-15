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        Ardahan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı

        Ardahan'da üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:13 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:13
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        Ardahan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı
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        Ardahan'da üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüyor.

        Polis ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üstünü aradı.

        Yapılan aramada şahısların üzerinde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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