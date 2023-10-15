Ardahan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı
Ardahan'da üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüyor.
Polis ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üstünü aradı.
Yapılan aramada şahısların üzerinde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.