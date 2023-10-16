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        Ardahan'daki gümrük kapılarında aranan 9 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan biri Rus uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 20:42 Güncelleme: 16.10.2023 - 20:42
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        Ardahan'daki gümrük kapılarında aranan 9 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan biri Rus uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük kapılarındaki güvenliğe ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

        Gümrük kapılarından Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 8 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

        Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve hakkında arama kararı bulunan Rus uyruklu K.E. de Türkgözü Gümrük Kapısı'nda işlem yaparken yakalandı.

        Şüphelilerin Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.

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