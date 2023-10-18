Ardahan'da "11. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi" başladı

Ardahan'da "11. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi" düzenlendi.

ARÜ Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesinin (KAKAD) ortaklaşa düzenlenen program konuşan Ardahan Vali Vekili Şahin Demir, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı hatırlatarak, insanlığın çok ciddi bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Kongrenin ileriki dönemlerde kentte yürütülecek olan katı atık yönetimi projeleri için kılavuz niteliği taşıdığını belirten Demir, "Özellikle son 20 yılda köyden kentte göçüşle birlikte katı atık miktarının hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ülkemizde katı atık yönetimi yerel yönetimlere verildi. Katı atık yönetimi önemli süreçlerden oluşuyor." dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de belediye olarak bütçenin büyük bir bölümünü çevre temizliği için harcadıklarını anlatarak, "Belediyemiz bünyesinde iklim değişikliği ve sıfır atık birimini kurduk. Çöp taksi uygulamasını hayata geçirdik. Ardahan'da günde ortalama 60-70 ton çöp topluyoruz." ifadelerini kullandı.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ise mevcut çalışmalarla atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini kaydetti.

Katı Atık Kirlenmesi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Günay Kocasoy da kongrenin her yıl düzenlediğini ancak yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ve 6 Şubat depremleri dolayısıyla ertelendiğini hatırlattı.

Kocasoy, Katı Atık Milli Komitesinin 1989'da çevreye duyarlı akademisyen ve iş insanların bir araya gelerek kurdukları bir komite olduğunun altını çizdi.