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        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Ardahan'da bazı dağların zirveleri yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:28
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Ardahan'da bazı dağların zirveleri yağan karla beyaza büründü.

        Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Zirveleri beyaz örtüyle kaplanan dağlar, sonbahar renkleriyle bütünleşerek ayrı güzellik oluşturdu.

        Şavşat kara yolunu kullanan bazı sürücüler, Yayla mevkisinde mola verip kar manzarasını izledi.

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