Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ardahan'da bazı dağların zirveleri yağan karla beyaza büründü.
Giriş: 21.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:28
Ardahan'da bazı dağların zirveleri yağan karla beyaza büründü.
Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Zirveleri beyaz örtüyle kaplanan dağlar, sonbahar renkleriyle bütünleşerek ayrı güzellik oluşturdu.
Şavşat kara yolunu kullanan bazı sürücüler, Yayla mevkisinde mola verip kar manzarasını izledi.