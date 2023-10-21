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        Ardahan'daki Yıldızlı Dağ'da "Cumhuriyet'in 100. yılı" yürüyüşü yapıldı

        Ardahan'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 rakımlı Yıldızlı Dağ'ın zirvesine yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:37
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        Ardahan'daki Yıldızlı Dağ'da "Cumhuriyet'in 100. yılı" yürüyüşü yapıldı
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        Ardahan'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 rakımlı Yıldızlı Dağ'ın zirvesine yürüyüş düzenlendi.

        Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Yakup Papaker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, kurum müdürleri ve gençler katıldı.

        Yaklaşık 7 kilometre yürüyerek Yıldızlı Dağ'ın zirvesine çıkan grup, etkinliği Cumhuriyet'in 100. yılı pankartı, Türk ve Filistin bayrakları açarak tamamlandı.

        Demir, AA muhabirine, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacaklarını söyledi.

        Yürüyüşü aynı zamanda Filistinlilere destek amacıyla yaptıklarını anlatan Demir, "Bugün hem Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladık hem de Filistin'deki zulme tepki için toplandık. Bize katılım sağlayan özellikle gençlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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