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        Şavşat'ta sonbahar renkleri hakim oldu

        Artvin'in Şavşat ilçesi sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:27
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        Şavşat'ta sonbahar renkleri hakim oldu
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        Artvin'in Şavşat ilçesi sonbahar renklerine büründü.

        Yazın, yeşilliğiyle dikkati çeken ilçe, sarıçam ormanlarının yanı sıra çeşitli ağaç türleriyle sonbaharın renklerini yansıtmaya başladı.

        Dört mevsim yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Şavşat'a günübirlik ya da konaklamak için gelenler fotoğraf çekiyor, piknik alanlarında vakit geçiriyor.

        İstanbul'dan Şavşat'a gelen Galip Bilgin, ilk kez gördüğü ve çok beğendiği ilçeyi özellikle yaz döneminde de ziyaret etmek istediğini belirtti.

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