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        Ardahan'da PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı

        Ardahan'da PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:02
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        Ardahan'da PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı
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        Ardahan'da PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Ardahan PTT Başmüdürü Jülide Kaya, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, 183'üncü müşteri olan Vesile Düzgüner'e Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan çeşitli hediyeler verdi.

        Kaya, PTT'nin dünyadaki değişim ve dönüşümü yakından takip edip çalışmalarını buna göre sürdürdüğünü belirterek, "PTT, iki asra yaklaşan tecrübesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile dünya markasını hedefliyor. Sürekli kendini yenileyen PTT AŞ. yenilikçi projeler ile geçmiş ile günümüz arasında büyük bir fark ortaya koyuyor. Bu kapsamda genelde olduğu gibi Ardahan'da da hizmetlerimizi kusursuz ve kaliteli yapmanın gayretindeyiz." dedi.

        Kaya, daha sonra beraberindekilerle Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti.

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