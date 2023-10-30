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        Ardahan'da arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da hakkında arama kararı bulunan, 3'ü Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nda olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 22:18 Güncelleme: 30.10.2023 - 22:18
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        Ardahan'da arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da hakkında arama kararı bulunan, 3'ü Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nda olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük kapılarının yanı sıra kent merkezinde güvenliğe ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

        Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 3 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

        Yakalanan şüphelilerin gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.

        İl genelinde yol kontrol uygulamalarında ise 5 şüpheli yakalandı.

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