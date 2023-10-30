Ardahan'da arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı Ardahan'da hakkında arama kararı bulunan, 3'ü Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nda olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

Ardahan'da hakkında arama kararı bulunan, 3'ü Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nda olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük kapılarının yanı sıra kent merkezinde güvenliğe ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 3 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Yakalanan şüphelilerin gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.

İl genelinde yol kontrol uygulamalarında ise 5 şüpheli yakalandı.