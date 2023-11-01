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        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturdu

        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı, buzlanma ile sis meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:46
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        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturdu
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        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı, buzlanma ile sis meydana geldi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ardahan'da, bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Park halindeki araçların camları buz tuttu. Kura Nehri bölgesinde ise sis yoğunlaştı. Sis ve kırağı güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de soğuk nedeniyle kırağı oluştu, park halindeki araçların camları buz tuttu.

        İlçede soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

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