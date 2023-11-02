Ardahan'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı
Ardahan'da ziyaret amaçlı gittiği cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı.
Giriş: 02.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:45
Ardahan'da ziyaret amaçlı gittiği cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı.
Kentteki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gelen D.H, ziyaret amaçlı içeri girmeye çalıştı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince D.H'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.