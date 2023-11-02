Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı

        Ardahan'da ziyaret amaçlı gittiği cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da ziyaret amaçlı gittiği cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı.

        Kentteki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gelen D.H, ziyaret amaçlı içeri girmeye çalıştı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince D.H'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan D.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturdu
        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturdu
        Ardahan'da arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da Denetimli Serbestlik'te "Cumhuriyet" programı yapıldı
        Ardahan'da Denetimli Serbestlik'te "Cumhuriyet" programı yapıldı
        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Ardahanlı üreticilerden Cumhuriyet'in 100. yılında videolu mesaj
        Ardahanlı üreticilerden Cumhuriyet'in 100. yılında videolu mesaj