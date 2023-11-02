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        Ardahan'da farkı suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:10
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        Ardahan'da farkı suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı
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        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi personelince, kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, "nitelikli yağma, tehdit ile kasten yaralama" gibi çeşitli suçlarından aranan 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

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