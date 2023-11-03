Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Ardahan-Şavşat kara yolunun Ova mevkisinde düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.O ve O.P. "Gö1çmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Bir kişi ise adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
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