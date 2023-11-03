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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:21
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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Ardahan-Şavşat kara yolunun Ova mevkisinde düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.O ve O.P. "Gö1çmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Bir kişi ise adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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