Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Ardahan-Şavşat kara yolunun Ova mevkisinde düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.O ve O.P. "Gö1çmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Bir kişi ise adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.