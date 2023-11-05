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        Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 23:00 Güncelleme: 05.11.2023 - 23:00
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        Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
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        Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı alındı.

        Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan kararla kuruma bağlı okul ve kantinlerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlara gönderilen mesajda, "İl geneli tüm okul kantinlerimizde İsrail mallarına boykot uyguluyoruz. Boykot var." ifadesine yer verildi.

        - Kars

        Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Murat Bakırhan da kent esnafına ve halkına İsrail menşeli ürünleri boykot etme çağrısı yaptı.

        Bakırhan, Filistin'in katliama uğradığını belirterek, "Katil İsrail saldırılarıyla ölen masum çocuklarımız, kadınlarımız var. Din kardeşlerimiz ve insanlık ölüyor ve bizlerin bunu doğal karşılamamız mümkün değil." ifadesini kullandı.

        ESOB Başkanı olarak esnafa ve vatandaşlara seslenen Bakırhan, şunları kaydetti:

        "Katil İsrail'in ürünlerini satan firmaların ekonomik anlamda darboğaza girmesi lazım. Bildiğiniz gibi bir kolaya verdiğimiz ücret mermi olarak Filistin'de, Gazze'de masumların göğsüne giriyor, oradaki çocuklarımızı şehit ediyor. Biz de buradan, şehitler diyarından Gazi Kars'a yakışır şekilde esnaflarımıza çağrımız bir an önce katil İsrail'in mallarını boykot edelim, tepkimizi bu şekilde dünyaya gösterelim."

        - Erzincan

        Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak kent sakinlerini İsrail ürünlerinin alınmamasıyla ilgili duyarlı olmaya davet etti.

        Aksun, "Filistin'in yanındayız" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Filistin için biz de kararlıyız. İsrail ürünlerinin belediyemizce alınması yasaklanmıştır. Siz kıymetli hemşerilerimizi de bu hususta duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "AK Parti Erzincan teşkilatları tüm kademeleri ile Filistin'in yanında, insanlık suçu işleyen katil İsrail'in karşısındadır. İsrail'in işlediği kabul edilemez suçları, Erzincan’daki 5 ilçe, 2 belde belediyelerimiz ile boykot ediyor ve belediye iştiraklerinde hiçbir İsrail menşeli ürün kullanmıyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı kartopu etkisi yapacak olan bu boykot çağrısına desteğe davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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