Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı
Ardahan'daki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.
Ardahan'daki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, güvenliğe ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 6 zanlının, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin, gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.
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