Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, güvenliğe ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 6 zanlının, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.