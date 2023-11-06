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        Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı

        Ardahan'daki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 18:42 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:42
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        Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı
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        Ardahan'daki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, güvenliğe ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

        Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 6 zanlının, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

        Şüphelilerin, gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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