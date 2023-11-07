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        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen silah ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:43
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        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da düzenlenen silah ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Kaptanpaşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.O, A.B, Y.T. ile S.D. gözaltına alındı. Adreslerde 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 675 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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