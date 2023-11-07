Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ardahan'da düzenlenen silah ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.O, A.B, Y.T. ile S.D. gözaltına alındı. Adreslerde 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 675 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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