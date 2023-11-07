Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerine kar yağdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentin yüksek noktalarında kar etkili oldu.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi kar nedeniyle beyaza büründü.

Kent ile Şavşat arasındaki tepelere de kar yağdı.

Buzlanmanın oluştuğu bölgelerde ise aralıklarla sis etkisini gösteriyor.

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