Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerine kar yağdı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentin yüksek noktalarında kar etkili oldu.

        Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi kar nedeniyle beyaza büründü.

        Kent ile Şavşat arasındaki tepelere de kar yağdı.

        Buzlanmanın oluştuğu bölgelerde ise aralıklarla sis etkisini gösteriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Müthiş ceza!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Müthiş ceza!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Çiftliğe inen kurtlar kamerada
        Çiftliğe inen kurtlar kamerada
        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakaland...
        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakaland...
        Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı
        Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı
        Ardahan'da "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" hazırlandı
        Ardahan'da "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" hazırlandı
        Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Ardahan'da sonbahar renkleri hakim oldu
        Ardahan'da sonbahar renkleri hakim oldu