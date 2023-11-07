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        Eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Ardahan'da tarihi mekanları gezdi

        Eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Ardahan'da tarihi mekanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 18:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:09
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        Eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Ardahan'da tarihi mekanları gezdi
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        Eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Ardahan'da tarihi mekanları gezdi.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla kente gelen Tunç, Ardahan'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi, ilgililerden bilgi aldı.

        Tunç, Ardahan Kalesi'ni ziyaretinde, AA muhabirine, kalenin günümüze kadar sağlıklı korunduğunu söyledi.

        Kalenin Ardahan'ın tarihi ve turizm değeri için önemli bir yeri olduğunu belirten Tunç, "Ardahan Kalesi'ni gezerken en çok dikkatimi, sağlıklı ve temiz kalması çekti. Hakikaten kent için önemli bir yere sahip burası. Günümüze kadar çok iyi korunmuş. Çünkü çevresi ve içini çok temiz ve sağlam gördük. Bu tür mekanlara sahip çıkmak, bölgenin tarihi ve turizmi için çok önemli. Giriş ve çıkış bölümlerini bizzat gezme şansı bulduk." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ise Ardahan Kalesi'nin kentin sembolü olduğunu ifade etti.

        Dede, kalenin kapalı alanının 34 dönümden oluştuğunu, kente gelenlerin ilk uğrak yerlerinden biri olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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