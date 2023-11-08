Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında düştüğü Ardahan, Erzurum ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında düştüğü Ardahan, Erzurum ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Ardahan'da, buzlanma meydana geldi.

        Park halindeki araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Kentin yüksek tepelerinde kar yağışının olması nedeniyle bazı yollarda buzlanma oluştu.

        Vatandaşlardan Hacı Yıldız, sabahları havaların daha soğuk olmaya başladığını söyledi.

        - Erzurum

        Erzurum'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkilerde kırağı oluştu.

        - Kars

        Kars'ta da yüksek kesimlerde kar, il merkezinde soğuk ve kırağı etkili oldu.

        Yüksek kesimlerin kar yağışıyla beyaza büründüğü kentte, araçların camları buz tuttu.

        Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Çobanlar sabah saatlerinde kırağıyla beyaza bürünmüş meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

        Çobanlardan Alper Şimşek, AA muhabirine, bu gecenin çok soğuk geçtiğini belirterek "Sabah kalktık eksi 5 derece, her taraf bembeyaz olmuş. Sabah 5'te hayvanı araziye bıraktık ama güneş doğana kadar kırağı kalkmıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!

        Benzer Haberler

        Ardahan'da organ bağışı semineri düzenlendi
        Ardahan'da organ bağışı semineri düzenlendi
        Eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Ardahan'da tarihi mekanları gezdi
        Eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Ardahan'da tarihi mekanları gezdi
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Çiftliğe inen kurtlar kamerada
        Çiftliğe inen kurtlar kamerada
        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakaland...
        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakaland...
        Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı
        Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı