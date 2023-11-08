Ardahan'da "kitap kafe" açılıyor

Ardahan Belediyesince hayata geçirilen "kitap kafe" çalışmalarında sona gelindi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Karagöl Mahallesi İnönü Caddesi'nde yapılan ve açılış için gün sayan tesisi ziyaretinde, kitap kafenin kentin okuma seviyesi ve kültürü için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Emekli ve yaşlılar için oluşturulan kitap kafenin kısa sürede yaklaşık 4 bin kitap bağışı aldığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Kitap kafeyi açmamızdaki gayemiz, yaşlılarımız, emeklilerimiz gelip ücretsiz kitap, dergi ve gazete okuyabilsinler. Kitap kafede günlük yerel ve ulusal gazeteler de bulunacak. Şu anda hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Rahat bir ortamda kitapların okunacağı. gazetelerin okunabileceği bir mekan haline dönüştürüyoruz. Özellikle kahvehaneye gidemeyen emeklilerimizin, yaşlılarımızın rahatlıkla gelebilecekleri yer olacak."

Kafe için kitap bağışı almaya devam ettiklerini anlatan Demir, "İl dışından bağışta bulunmak isteyenler, kargolarını belediyemiz adına ücretsiz gönderebilirler" dedi.