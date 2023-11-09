Ardahan ile Kars'ta soğuk hava buzlanma ve kırağı oluşturdu

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye düştü.

Park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kentin karla kaplı yüksek tepelerinde bazı yollarda buzlanma oluştu.

- Kars

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye düştü. İlin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, soğuk havaya dönüştü.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araç camlarında, bitkilerde kırağı oluştu.

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