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        Ardahan ile Kars'ta soğuk hava buzlanma ve kırağı oluşturdu

        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:24
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        Ardahan ile Kars'ta soğuk hava buzlanma ve kırağı oluşturdu
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        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye düştü.

        Park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Kentin karla kaplı yüksek tepelerinde bazı yollarda buzlanma oluştu.

        - Kars

        Kars'ta da soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.

        Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye düştü. İlin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, soğuk havaya dönüştü.

        Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araç camlarında, bitkilerde kırağı oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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