Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Kars ve Iğdır'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Erzurum'da Aşkale ilçesi İstasyon Mahallesi Cephanelik Sahasında oluşturulan Cumhuriyet Ormanı'nda fidan dikimi 11.11'de başladı.

Törene katılan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat ve Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, ormanların önemine dikkati çekti.

Etkinliğe kent protokolünün yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yılbaşından bu yana 100 bin fidanın dikildiği sahada, etkinliğe özel 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

- Ardahan

Ardahan'da kent merkezinde fidanlar toprakla buluştu.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesinde düzenlenen programda, Vali Hayrettin Çiçek, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve protokol üyeleri, öğrencilerle fidan dikti.

Vali Çiçek, törende, ağaçlandırma döneminin verimli olmasını dileyerek, bugün ölüm yıldönümü olması nedeniyle şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü de andığını söyledi.

Tabiata can verme adına ağaçlandırma çalışmasının önemli olduğunu belirten Çiçek, "Bugün ayın 11'i geleneğe dönüştü. Çok iyi oldu. Her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ardahan'ımızın ağaçlandırma çalışmaları gayretli geçiyor. Ardahan'ın yüzde 17'si orman varlığı ile iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Çiçek, daha sonra yanına aldığı öğrencilerle diktiği fidanlara can suyu verdi.

Bazı fidanlar, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adına toprakla buluştu.

- Ağrı

Ağrı'da, İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Programa katılan Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, il protokolü, vatandaşlar ve gönüllüler, fidanları toprakla buluşturdu.

Program, Türk Kızılay'ın katılımcılara çorba ikram etmesinin ardından sona erdi.

- Tunceli

Tunceli’nin Hozat ilçesinde de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 10 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

İlçenin Sarısaltuk köyü mevkisinde kepçe ve kürek yardımıyla açılan çukurlara katılımcılar fidanları dikerek can suyu verdi.

- Erzincan

Atatürk Kent Ormanı mevkisinde kurulan 100. yıl Cumhuriyet Ormanı'ndaki fidan dikim etkinliğine, Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, bazı kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı İzci, törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde tüm ülkede düzenlenen fidan dikim etkinlikleri kapsamında Erzincan'da 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nın ilk fidanlarının toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Ormanın önemini anlatan İzci, "Bu bereketli topraklar, rabbimin bize sunduğu lütufla daha da zenginleşecek. Bir ağacın yaprakları nasıl ki toprağa düşüp onu beslerse bu gün diktiğimiz her fidan da geleceğimizi besleyen iklim değişikliği ile mücadelemizin can suyu olacaktır. Ağaçlar bizim sessiz dostlarımız, tabiatın kendini yenileyebilme gücünün sembolüdür." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve davetliler dağıtılan fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

- Kars

Kars'ta da Harakani Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Polat, gazetecilere, 2023 yılında 2 milyon 300 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de geleceğin ve Cumhuriyet'in nefesi olmak için fidanları vatan toprağına emanet ettiklerini anlatan Polat, "İnşallah bu fidanlar büyüyecek orman olacak tıpkı 100 yıllık Cumhuriyet olduğumuz gibi. Bugün de Serhat Karsımızda 11 ayrı noktada fidanları toprakla buluşturduk. İnşallah bu sene hedefimiz 2 milyon 300 bin fidan ve tohumu Kars'ın mübarek topraklarıyla buluşturup, fidanlarımızı orman haline getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kars genelinde yeni bir proje ile meyve ağaçlarının toprakla buluşması için çalışma başlattıklarını dile getiren Polat, "Her ilçemizde Milli Emlak'ın ve köy tüzel kişiliğin yerlerine meyve fidan bahçeleri yapacağız. Minimum her ilçeye birer tane meyve fidanlarını topraklarımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde de fidanlar toprakla buluşturuldu.

- Iğdır

Iğdır'da da fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Suveren köyünde oluşturulan Türkiye Yüzyılı Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ercan Turan, Iğdır'ın çevresinin yeşillendirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu sayısı inşallah 1 milyon 500 bin ağaçla birleştirip sulamayı ümit ediyoruz. 1,5 milyon ağaç olduğu zaman Iğdır'ın etrafında yeşil bir kuşak oluşacak. Bu havadaki tozu emecek, tozlanmayı engelleyecek, hepimizin sağlığını olumlu yönde etkileyecek." ifadelerini kullandı.