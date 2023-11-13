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        Ardahan'ın turizm potansiyeli acente yetkililerine tanıtıldı

        "Ardahan Tanıtım Gezisi" projesi kapsamında kente gelen acente yetkililerine tarihi ve turistik yerler gezdirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:22
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        Ardahan'ın turizm potansiyeli acente yetkililerine tanıtıldı
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        "Ardahan Tanıtım Gezisi" projesi kapsamında kente gelen acente yetkililerine tarihi ve turistik yerler gezdirildi.

        Valiliğin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) davetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği proje kapsamında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki acente yetkililerine, şehrin kültürel ve turizm potansiyeli tanıtıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, gazetecilere, 32 tur acente yetkilisini kentte 3 gün misafir ettiklerini söyledi.

        Gezi programının dolu dolu geçtiğini ifade eden Dede, şöyle konuştu:

        "Sayın Valimizin öncülüğünde bu proje gerçekleşti. Bizler hem Doğu Ekspresi'ni hem de dört mevsim turizmi hareketlendirmek istiyoruz. Burayı bilmeyen diğer turların da nasibini alması gerektiğini düşünüyoruz. Ardahan'a konaklamalı turlar düzenlemek istiyoruz. Artvin'deki Karagöl ve Gürcistan'ın da içinde yer alacağı bir turizm ağını oluşturmak istiyoruz. Ardahan çapını aşmak zorundadır, çok önemli bir potansiyele sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin önde gelen tur acentelerine daha iyi kendimizi anlatabilmek için böyle bir çalışma yaptık."

        Dede, misafirlere Çıldır Gölü, Şeytan Kalesi, Ardahan şehir merkezi, Ardahan Kalesi, tarihi Kongre Binası, Yalnızçam Kayak Tesisi ve benzeri yerlerin gezdirildiğini anlattı.

        Müdürlük olarak tur acentelerini kentte ilk kez ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dede, "Dönüşlerin ardından çok iyi ve olumlu tepkiler aldık. Bu çalışma kentte turizmi hareketlendirecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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